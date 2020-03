Smi: a medici dislocati distribuite 10mila mascherine

Roma – La delegazione sindacale Smi-Lazio, in sinergia con i propri iscritti, ha ottenuto “con grande impegno una importante donazione dalla Cina: le prime 10 mila mascherine chirurgiche distribuite negli studi dei Medici di Famiglia dislocati in tutta la regione Lazio. Una risposta concreta alla grave mancanza di presidi medici che ha coinvolto i medici di medicina generale del territorio”. Cosi’ una nota. “La prima tranche di 10mila mascherine e’ una goccia nel mare in questa grave emergenza, ma anche un forte segnale di aiuto a tutti i colleghi- dichiara Cristina Patrizi, responsabile area convenzionata Smi-Lazio, che sottolinea- Un aiuto tempestivo che si aggiunge all’iniziativa nazionale dello Smi: la Sottoscrizione per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI) per i medici, prontamente attivata nei giorni scorsi”. Quindi, Cristina Patrizi conclude: “Riteniamo di essere stati lasciati soli nell’emergenza Covid-19, senza protezioni ne’ per noi medici, ne’ per i nostri assistiti. Pertanto il nostro dovere e’ reagire, attivandoci tempestivamente per il bene dei nostri pazienti e del nostro sistema sanitario regionale”.