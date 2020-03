Social Umberto I a servizio misure preventive

Roma – “Oggi 26 marzo alle ore 12 si e’ effettuata la diretta Facebook e Instagram dal Policlinico Umberto I di Roma ‘Capire per Prevenire’ la rubrica medico scientifica dal linguaggio semplice e facilmente comprensibile ideata e condotta dal prof. Stefano Arcieri, specialista in chirurgia generale dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, che registra un numero di condivisioni e visualizzazioni notevoli. Questo conferma che l’uso di un linguaggio semplice, rassicurante e comprensibile a tutti, appartenga alla regola fondamentamentale della comunicazione medica e scientifica.”

“Oggi si parlera’ circa l’andamento della curva pandemica Covid-19, le misure di prevenzione e di contenimento e le risposte in diretta a coloro che seguiranno la diretta. Mai come ora e’ importante seguire tutte quelle misure preventive e di contenimento per la diffusione del contagio poiche’ nella curva di discesa si possono allentare, nel singolo e inconsapevolemntele, le misure preventive. Le visualizzazioni e le interazioni social nelle ultime settimane, premiano l’impegno divulgativo degli ultimi quattro anni della rubrica ‘Capire per Prevenire’ del prof. Stefano Arcieri e del suo staff, che orienta la missione sociale e social verso la prevenzione arricchendo il proprio operato di iniziative sempre gratuite.”

“È infatti disponibile un nuovo servizio dell’Associazione culturale Capire per Prevenire: uno spazio psiche in cui sono disponibili la dottoressa Daniela Veneruso e la dottoressa Amalia Prunotto attraverso l’app Telegram: @dottoressaveneruso e @dottoressaprunottoamalia. Nelle ultime tre settimane le dirette social sono state seguitissime nell’appuntamento quotidiano raggiungendo quota tredicimila affezionati nella pagina Facebook. Questo appuntamento quotidiano e’ molto rassicurante soprattutto per quanti in questo periodo di emergenza sanitaria Covid 19 sono sollecitati da dubbi e perplessita’ anche a causa dell’isolamento sociale. Anche per questo e’ stato attivato uno spazio psiche che come tutti i servizi attualmente in atto e quelli precedenti sono sempre assolutamente gratuiti, come le giornate dedicate alla prevenzione realizzate negli ultimi anni”. Cosi’ una nota.