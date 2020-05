Roma – Fase 2, ma non per tutti. Non riapre il ristorante cinese dei vip a Roma, Hang Zhou in via Bixio. Sonia, la storica e popolare proprietaria, aveva chiuso i battenti a marzo con l’avvio dell’emergenza Covid. “Con grande rammarico- si legge ancora su un cartello affisso su una vetrina del locale all’Esquilino- rimarremo chiusi”. Contatta telefonicamente dall’agenzia Dire, Sonia conferma: “Riapriremo, ma non ora”. Il motivo e’ semplice: “Non trovo voli dalla Cina per far tornare i miei dipendenti in Italia. Quindi per ora rimarremo chiusi, fino a data da destinarsi”.