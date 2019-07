Sopralluogo Raggi in via Walter Tobagi: visita a cantiere Torre Maura

Roma – Sopralluogo della sindaca di Roma, Virginia Raggi, questa mattina in via Walter Tobagi, a Torre Maura, per vedere come stanno procedendo i lavori per il rifacimento del manto stradale. “Nel VI Municipio, assieme al presidente Roberto Romanella, abbiamo iniziato a rifare una serie di strade periferiche che non vedevano manutenzione da vent’anni- ha spiegato Raggi- Non sono lavori che interessano lo strato superficiale, il cosiddetto ‘tappetino d’usura’, ma sono lavori profondi. Stiamo scavando, rifacendo tutti gli strati sottostanti, rimettendo in quota i tombini, liberando le caditoie. Quando vengono ripuliti si trovano ‘cimeli’ di vent’anni fa. Cosi’ si preverranno anche allagamenti con la prossima stagione. Un lavoro complesso e concreto che pian piano riporta decoro e sicurezza sulle strade. Le condizioni erano veramente critiche. Ora iniziamo a raccogliere i frutti, ogni volta che apre un cantiere faremo festa”.

Soddisfazione anche da parte del presidente del VI Municipio, Roberto Romanella: “Ci sono diverse criticita’ che stiamo risolvendo anche grazie all’aiuto dei detenuti che lavorano alacremente, sono gia’ intervenuti in varie zone”. I lavori, costati circa 600 mila euro, hanno interessato un chilometro di strada con il rifacimento dell’intero pacchetto costituito da uno strato di base di 10 centimeti, un tappeto di 3-4 centimetri e una fresatura profonda 20 centimetri perche’, ha ricordato Raggi “vogliamo che questi lavori durino nel tempo”.

“Quest’opera nasce da un bilancio di previsione- ha sottolineato Giuseppe Agnini, presidente commissione lavori pubblici del VI Municipio- che e’ stato votato nel dicembre 2017 a cui sono seguiti la progettazione e il bando di gara fino a quando si e’ arrivati all’inizio dei lavori. Purtroppo i tempi sono lunghi, ma poi i risultati si vedono e sono duraturi. Noi puntiamo sulla qualita’ degli interventi per non dover rimetterci mano”. Nel VI Municipio sono programmati altri lavori per il 2019: da via del fontanile di Carcaricola a via Peresio, passando per via Osteria del Finocchio, via Aquila reale, via Caltagirone e via Massa di San Giuliano.