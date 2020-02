Spallanzani: al momento ricoverate nove persone

Roma – Allo Spallanzani di Roma sono “tutt’ora ricoverati 9 pazienti: 2 sono i casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva); 4 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo Coronavirus in attesa di risultato; 3 sono pazienti che, risultati negativi al test per il nuovo Coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici”. È quanto si legge sull’ultimo bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.