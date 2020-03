Spallanzani, arriva terapia intensiva in alto bio-contenimento

Roma – “Da oggi siamo a lavoro per attivare 40 posti letto di terapia intensiva nell’edificio di alto bio-contenimento dell’Istituto Spallanzani finora in carico alla Protezione civile nazionale. E’ stato nominato un soggetto attuatore nella persona del dott. Giuseppe Caroli per allestire entro il mese di aprile i primi 20 posti di terapia intensiva al piano terra dell’edificio finora mai utilizzato. Stamani vi e’ stato un sopralluogo assieme al dott. Borrelli e ai vertici dello Spallanzani.”

“L’edificio di alto bio-contenimento che rischiava di essere inutilizzato viene ora messo a disposizione dell’emergenza COVID. Sara’ una corsa contro il tempo, ma e’ importante per la Capitale e per il Paese avere questa struttura. Ringraziamo in modo particolare il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco per il contributo liberale che ha voluto dare a favore di questo progetto”. Cosi’, in una nota, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.