Spallanzani: coppia cinesi in miglioramento, in ottime condizioni due italiani

Roma – Si confermano “in miglioramento, in particolar modo il maschio” le condizioni di salute della coppia di cittadini cinesi ricoverata nella terapia intensiva dell’Istituto nazionale per le malattie infettive, Lazzaro Spallanzani, di Roma. Lo fa sapere la struttura nell’ultimo bolletino medico. “I due giovani italiani attualmente ricoverati sono entrambi in ottime condizioni di salute e di umore- continua il bollettino- Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 68 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 62, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Sei pazienti sono tutt’ora ricoverati: 3 sono i casi confermati di Coronavirus, 3 pazienti rimangono ricoverati per altri motivi”.