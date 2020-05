Spallanzani: mondo non ha avuto sistemi vigilanza adeguati

Roma – “Il covid19 e’ un virus animale. E i virus che stanno negli animali hanno una caratteristica: hanno un continuo scambio tra animali fino ad arrivare all’uomo. E’ successo per l’Hiv, e nessuno l’aveva previsto. Ma ci sono tantissimi esempi in tal senso. Quello dei coronavirus non e’ nemmeno una storia nuova perche’ un’epidemia di coronavirus l’avevamo avuta con il Coronavirus responsabile della Sars. E lo stesso e’ successo con la Mers. Perche’ non abbiamo previsto questa epidemia? Ci sono delle colpe e il sistema globale attuale probabilmente non ha dei sistemi di vigilanza molto sensibili. Se li avessimo avuti avremmo potuto allertare i Paesi interessati”. Cosi’ Nicola Petrosillo, Direttore del dipartimento clinico e di ricerca delle Malattie Infettive dell’ospedale Spallanzani nel corso di un incontro in video connessione con il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, e Maria Rosaria Capobianchi, Direttore del dipartimento di Epidemiologia, Ricerca Preclinica e Diagnostica Avanzata dello stesso Spallanzani.