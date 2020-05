Spallanzani: no a preoccupazioni, virus non è mutato

Roma – “I virus si adattano e hanno la capacita’ di mutare. Rispetto a quello che noi ci aspettavamo rispetto all’enzima replicativo possiamo dire che il covid19 ha accumulato piccolissime variazioni. Non ci sono elementi che indicano che il virus sia cambiato in modo enorme e non ci sono elementi di preoccupazione sul cambiamento”. Cosi’ Maria Rosaria Capobianchi, Direttore del dipartimento di Epidemiologia, Ricerca Preclinica e Diagnostica Avanzata dello Spallanzani, nel corso di un incontro in video connessione con il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, e Nicola Petrosillo, Direttore del dipartimento clinico e di ricerca delle Malattie Infettive dello stesso ospedale Spallanzani.