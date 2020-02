Spallanzani: pazienti ricoverati sono 13

Roma – Sono tredici i pazienti ricoverati all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Tre sono i casi confermati, nove sono i pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato; un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici. Continua la quarantena per le 20 persone che sono state contatti primari dei due coniugi cinesi. È quanto si legge nell’ultimo bollettino medico diffuso dalla struttura.