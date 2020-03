Roma – Non sara’ effettuata l’autopsia sul corpo del 33enne di origine montenegrina morto all’Istituto nazionale per le malattie infettive, Lazzaro Spallanzani, di Roma. A dirlo, all’agenzia Dire, il direttore sanitario, Francesco Vaia: “Avevo disposto l’esame autoptico, ma la moglie non ha voluto. Ha effettuato soltanto il riconoscimento della salma”. Il ragazzo abitava in una delle case popolari del Quarticciolo.