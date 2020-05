Spallanzani: test sierologici Regione Lazio il doppio rispetto a quelli tedeschi

Roma – “L’indagine epidemiologica che partira’ lunedi’ ha una finalita’ estensiva rispetto all’indagine nazionale e non alternativa. Coprira’ il 100% degli operatori sanitari e si integrera’ bene con quella nazionale. Si tratta di uno sforzo che non si era mai visto: si pensi che la Germania fara’ lo stesso numero dei test del campione italiano, ma il solo Lazio fara’ due volte il campione nazionale. Inoltre il campione potra’ essere rivalutato a distanza e servira’ a monitorare l’andamento del virus”. Cosi’ Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, nel corso di una conferenza stampa in video connessione con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, durante la quale e’ stata annunciata e spiegata la campagna di test epidemiologici in partenza lunedi’.