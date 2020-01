Spena: tempo di cambiare, città è ormai invivibile

Roma – “Roma e’ ormai una citta’ invivibile, in cui i cittadini sono costretti a combattere, senza sosta, con le varie emergenze: traffico, trasporti pubblici, buche, ma soprattutto i rifiuti. La proposta della sindaca Raggi sulla nuova discarica a Monte Carnevale, proprio in prossimita’ di quella Malagrotta che aveva tanto demonizzato, viene bocciata dalla sua stessa maggioranza, in Campidoglio. Le polveri sottili sono diminuite solo grazie alla pioggia, non certo per il provvedimento incubo del blocco dei Diesel Euro 6. Protrattosi per ben 4 giorni”.

Lo afferma Maria Spena, deputata di Forza Italia, che continua: “Il trasporto pubblico e’ al collasso, con una metropolitana ormai quasi inesistente, le cui stazioni restano chiuse, sempre piu’ a lungo, per mancanza di sicurezza. Il 23 marzo festeggeremo un anno della chiusura della fermata Barberini. Per non farci mancare nulla e’ stata chiusa anche la Galleria Giovanni XXIII, bloccando la viabilita’ del quadrante nord-ovest della citta’.”

“A Corso Trieste stanno sciaguratamente tagliando 157 pini secolari. Vi sono, inoltre, gravi problemi di sicurezza per sistematica mancanza di illuminazione. La causa di tutto questo sfacelo, dalle metropolitane agli alberi e’ semplice: la mancanza di manutenzione”. Conclude: “Un bravo amministratore deve, per prima cosa, mantenere una citta’ ordinata, pulita, sicura, vivibile e cio’ si ottiene soltanto con la manutenzione ordinaria di marciapiedi, strade, verde e trasporti, stimolando il senso civico dei cittadini. Solo con i fatti si guadagna la fiducia dei cittadini. L’approssimazione ed impreparazione di questa giunta sta uccidendo la nostra citta’, e’ tempo di cambiare, noi siamo pronti a ricondurla alla necessaria normalita’”.