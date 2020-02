Bruxelles – “In Italia abbiamo adottato misure cautelari importanti, abbiamo sospeso i voli diretti da e per la Cina, con controlli serrati in tutti i porti e aeroporti del nostro Paese. Dobbiamo fare tutto cio’ che e’ possibile per rallentare e fermare la sua diffusione globale”. Cosi’ il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Bruxelles al vertice dei ministri della Salute.