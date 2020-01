Speranza: ospedale Gemelli svolge servizio pubblico essenziale

Roma – “Il Gemelli e’ una struttura importante che svolge un servizio pubblico essenziale per un pezzo di comunita’, che tra l’altro non e’ solo quella di Roma e del Lazio, qui vengono tante persone anche da regioni diverse”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’inaugurazione oggi a Roma del nuovo reparto di Oncologia pediatrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Per Speranza si e’ trattato della prima visita da ministro alla struttura della Capitale. “Noi dobbiamo prenderci cura di tutti quelli che difendono il diritto alla salute. Qui c’e’ una struttura che fa esattamente questo- ha concluso- e quindi va tutelata e difesa”.