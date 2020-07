Spettacolo dal vivo, Regione Lazio: al lavoro per finanziare idonei

Roma – “Come gia’ confermato due giorni fa in concomitanza con la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori del Bando per lo Spettacolo dal vivo, siamo al lavoro per finanziare a stretto giro gli ultimi 18 progetti risultati idonei. Ci spiace che il Coordinamento dello Spettacolo dal Vivo della Regione, come apprendiamo dalla nota di questa mattina, ritenga che la Presidenza e questo Gabinetto abbiano provveduto con eccessivo ritardo a pubblicare le graduatorie ma lo stop che l’emergenza Covid ha imposto a tutti, comprese le nostre strutture, ha provocato inevitabilmente lo slittamento dell’approvazione del Piano Annuale 2020 e del Regolamento per lo Spettacolo dal Vivo che stabiliscono l’entita’ delle risorse a disposizione le quali, oltretutto, sono aumentate rispetto allo scorso anno.”

“Nonostante cio’, in questo periodo i nostri uffici sono rimasti costantemente a disposizione di tutti i settori colpiti dalla crisi. Stiamo lavorando senza sosta perche’ in questa fase nessuno sia lasciato indietro e possiamo gia’ annunciare l’uscita a luglio di un ulteriore Avviso pubblico per la Valorizzazione dei Luoghi della Cultura attraverso lo Spettacolo dal Vivo. Ad ogni modo, e’ stato convocato un incontro con il Coordinamento il 10 luglio cosi’ da poter illustrare tutte le misure messe in campo dalla nostra amministrazione”. Cosi’ riporta la lettera di risposta del Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti ,alla nota di questa mattina diffusa dal Coordinamento dello Spettacolo dal Vivo della Regione Lazio.