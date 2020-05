Spiagge, Fdi: voto non unanime su richiesta proroga balneari

Roma – “In merito alla dichiarazione di avvenuta votazione unanime della mozione di Fdi sul sostegno agli imprenditori balneari contenuta nel comunicato stampa diffuso ieri (27 maggio 2020): ‘Nell’atto, votato all’unanimita’ da tutti i gruppi politici…’. si specifica quanto segue: ‘L’atto e’ stato approvato con i soli voti contrari della Lista Zingaretti, Piu’ Europa e del consigliere Pd Leonori in dissenso con il suo gruppo consiliare’. Ci preme precisare che l’errore e’ stato indotto da diversi fattori: in primis dalla mancata dichiarazione di voto dei citati gruppi, ma anche dalla modalita’ di voto per alzata di mano, che puo’ generare sviste anche in ragione del considerevole numero di mozioni in discussione che ha richiesto ripetute sessioni di voto durante la seduta”. Cosi’, in una nota, l’ufficio stampa Fdi Regione Lazio.