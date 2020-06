Spiagge, Raggi: informazioni in diretta e sicurezza grazie a SeaPass

Roma – “Queste sono le immagini dell’installazione delle paline che indicano lo spazio disponibile per cittadini e turisti nelle spiagge libere del litorale di Roma. Si tratta di una misura necessaria per garantire la sicurezza sulle nostre spiagge, nel rispetto delle regole previste. Ogni palina indica un’area di 25 metri quadri, all’interno della quale potranno stare massimo 6 persone. La sicurezza e’ la nostra priorita’. Dobbiamo garantire il rispetto del distanziamento fisico che e’ una delle misure fondamentali per evitare il rischio di contagio”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Per agevolare la fruizione delle spiagge e’ inoltre disponibile una web app, Seapass – Il mare di Roma, che consentira’ ai cittadini di monitorare in tempo reale la disponibilita’ dei posti. Questo permettera’ di informarsi in tempo reale sullo stato di ricettivita’ delle spiagge e di evitare sia assembramenti ai varchi di accesso sia spostamenti sul litorale quando non ci sara’ disponibilita’ di posti- prosegue Raggi- Voglio ricordare inoltre che abbiamo deciso di pedonalizzare un tratto lungomare di Ostia per accogliere tutti coloro che non andranno in spiaggia e che potranno passeggiare, usare la bicicletta o fermarsi sulle panchine”.