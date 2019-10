Sport e Salute, al Foro Italico va in scena ‘Tennis & Friends’

Roma – Dopo il successo dello scorso anno, con la partecipazione di oltre 1500 studenti, ‘Tennis & Friends’ rinnova l’appuntamento dedicato alle scuole di Roma e provincia. Una mattinata, quella di domani al Foro Italico, interamente pensata per le ragazze e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie invitati a partecipare a momenti ludico-ricreativi legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche sociali riguardanti i piu’ giovani. Un evento che promuove sia la partecipazione, l’educazione, l’inclusione e l’integrazione sociale tramite le pratiche sportive che un corretto stile di vita, al fine di prevenire diverse patologie metaboliche e cardiovascolari. Nel corso dell’uscita didattica le classi seguiranno un percorso a tappe che si muovera’ tra il villaggio della salute ed il villaggio dello sport, con la pratica delle discipline di dieci federazioni che hanno aderito al progetto. Sabato e domenica la nona edizione di ‘Tennis & Friends – salute e sport…sport e’ salute’ entrera’ nel vivo, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel torneo tennis celebrity, e il pubblico potra’ effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche. In nove anni ‘Tennis & Friends’ ha permesso a oltre 74mila persone di effettuare visite ed esami e 256mila sono i visitatori che hanno potuto conoscere il percorso salute della manifestazione. Salute, sport, solidarieta’, spettacolo e sostenibilita’ sono le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha gia’ interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre citta’ italiane.