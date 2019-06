Stadio della Roma: oggi tavolo tecnico in Comune, presente Baldissoni

Roma – Guidata dal vicepresidente esecutivo della societa’ con delega al progetto stadio, Mauro Baldissoni, la delegazione tecnica della Roma e’ arrivata nella sede del dipartimento capitolino Urbanistica a via del Turismo per il tavolo con gli uffici del Campidoglio e i rappresentanti della società Eurnova, con l’obiettivo di arrivare alla chiusura della convenzione urbanistica per il progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle, che dovra’ passare in Assemblea capitolina per il via finale all’impianto.