Stadio Roma. Pelonzi (PD): Ancora nessuna apertura, vogliamo leggere carte

“Voglio leggere le carte della due diligence, c’e’ stata l’inchiesta che ha tolto alcune ombre e la risposta alle prescrizioni imposte dalla conferenza dei servizi regionale, quindi prima di esprimere la posizione del Partito Democratico vorro’ leggere questi atti”.

Lo precisa il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi durante la trasmissione “Bella Roma” su Cusano Tv Italia (ch.264 dtt).

“L’apertura- prosegue Pelonzi- e’ solo quella di leggere le carte nuove per rispetto della Procura, della Guardia di Finanza e della Regione Lazio che hanno operato delle novita’, per rispetto di questi enti. Questa e’ la lievissima apertura, ma se le carte non porteranno in equilibrio il rapporto economico a favore dei cittadini di Roma e non ci chiariranno i dubbi sulla viabilita’ sara’ difficile che la nostra posizione possa cambiare”.