Stati Uniti, Consiglio Comunale: Raggi deve portare sdegno città a Governo per Floyd

Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimita’ con 34 voti favorevoli su 34 presenti una mozione a prima firma del capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi, che impegna la sindaca di Roma, Virginia Raggi a intervenire verso il Governo italiano affinche’ sia rappresentata alle autorita’ degli Stati Uniti d’America la “profonda indignazione” della Capitale per l’omicidio di George Floyd.

Per Pelonzi si tratta di “una barbarie, tutto il mondo ha visto le immagini di un uomo innocuo che implorava per la propria vita e di poter respirare. Abbiamo visto con fastidio il volto peggiore della violenza, ossia quando e’ usata da chi come lo Stato dovrebbe usarla per far rispettare leggi e principi fondamentali. Il popolo Usa si e’ sollevato ma, ahime’, l’atteggiamento del presidente americano che incitava all’uso della forza piuttosto che alla giustizia non ci e’ piaciuto assolutamente”.

Con questa mozione, ha concluso l’esponente dem, “chiediamo che lo sgomento che ha colto tutti i cittadini romani e del pianeta si traduca in una presa di posizione della sindaca Raggi nei confronti del Governo per far pervenire lo sdegno di Roma per questo episodio, in nome dei principi fondamentali di antirazzismo, tolleranza e liberta’ che sono alla base della nostra Costituzione”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo: “È giusto esprimere la totale condanna del barbaro omicidio che sta scuotendo le coscienze negli Usa e in tutto il mondo. Gli Usa hanno ancora un problema irrisolto dal punto di vista della discriminazione, ma esprimiamo anche la nostra ferma condanna all’utilizzo della violenza come forma di protesta”.

Anche per Stefano Fassina, capogruppo di Sinistra X Roma, “il Comune della Capitale ha il dovere di pronunciarsi di fronte a crimini che riportano indietro l’orologio della storia e spero che la sindaca, nei prossimi giorni, possa dare un segnale. Potrebbe chiamare il sindaco di Minneapolis per esprimere la solidarieta’ della Capitale d’Italia”. Voto favorevole anche da parte della maggioranza: “Mi unisco all’iniziativa a sostegno di questa mozione per portare a nome del M5S, ma soprattutto dei romani, la vicinanza di tutta la citta’ a chi sta soffrendo”, ha concluso il consigliere del M5S, Francesco Ardu.