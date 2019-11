Stefàno: da Mit fondi per proseguire scavi metro C, gufi smentiti

Roma – “Le talpe non si fermeranno ai Fori Imperiali come qualcuno aveva sperato, gufando – non solo in maniera letterale – ma inscenando un vero e proprio teatrino con tanto di funerale. Grazie al lavoro della nostra amministrazione e della sindaca Virginia Raggi arrivano dal Mit i fondi necessari per proseguire i lavori della metro C”.

“Si continueranno a scavare le gallerie fino a piazza Venezia: la metro C rappresenta un’opera strategica per la mobilita’ della nostra citta’ e, come abbiamo sempre sostenuto, i lavori devono andare avanti. Obiettivo raggiunto”. Lo scrive su Facebook il presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano.