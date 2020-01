Stefàno: furti Tuscolana? chi contesta ‘a maghina’ fa paura

Roma – “Stamattina sarebbe dovuta iniziare l’installazione dei cordoli aggiuntivi a protezione della corsia ciclabile di via Tuscolana, necessari per proteggere ancora di piu’ questa importante infrastruttura. Purtroppo pero’ l’impresa stamattina ha subito il furto di tutta l’attrezzatura e i materiali necessari”.

“Evidentemente il decoro, lo sviluppo della mobilita’ sostenibile, la democrazia degli spazi, l’aver per una volta messo in discussione ‘a maghina’ fa paura. Ma tranquilli, non arretriamo di un centimetro e torneremo presto piu’ determinati di prima”. Cosi’ il presidente della commissione capitolina Mobilita’, Enrico Stefano, su Facebook.