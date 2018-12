Stefano: minacce operai Tuscolana rallentano lavori ciclabile

Roma – “Nei giorni scorsi operai e tecnici sul cantiere della ciclabile #Tuscolana hanno ricevuto pesanti minacce. Hanno sporto regolare denuncia presso i Carabinieri”. Lo fa sapere il presidente della commissione capitolina Trasporti, Enrico Stefano. L’esponente del Movimento Cinque Stelle spiega, inoltre, che “purtroppo per questi motivi i lavori stanno subendo ritardi nel proseguimento. A loro va tutto nostro sostegno e nostra vicinanza”.

“Non ci fermiamo e andiamo avanti per questa che ormai e’ una battaglia di civilta’ e progresso ancora prima che per la Mobilita’ sostenibile. Questi sono gli effetti, ahime’, di chi in questi giorni ha ‘soffiato sul fuoco’ e anziche’ fare corretta informazione ha preferito cavalcare sterili proteste di pochi che hanno una visione autocentrica della citta’ che nel 2020 e’ semplicemente fuori dalla storia”.

Stefano, inoltre, posta una fot da cui “si evince come il progetto della ciclabile, che comprende la messa in sicurezza delle fermate del Tpl e la realizzazione di nuovi percorsi per i disabili, produrra’ enormi benefici anche per chi non e’ mai salito e mai salira’ in sella ad una bicicletta”.