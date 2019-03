Stefano: se dopo approfondimento esito positivo voto stadio entro estate

Roma – “Il via libera del Campidoglio allo stadio della Roma entro l’estate? I tempi sono questi, che avevamo gia’ definito precedentemente. Chiaramente, come gia’ detto dalla sindaca Virginia Raggi, su tutti gli atti ci sara’ un ulteriore approfondimento giuridico per fugare qualsiasi tipo di dubbio e poi se l’esito sara’ positivo, come finora si sono espressi anche i pubblici ministeri, avremo il dovere di andare avanti con questa procedura, perche’ se non e’ stata viziata si tratta di un atto dovuto visto che abbiamo gia’ votato una delibera in Assemblea capitolina”.

Lo ha detto il vicepresidente vicario dell’Assemblea capitolina, Enrico Stefano (M5S), a margine di un’iniziativa in Campidoglio, a chi gli chiedeva se i tempi per l’approvazione della variante e della convenzione per il progetto del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle fossero da ritenersi confermati nonostante gli ultimi sviluppi giudiziari.