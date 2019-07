Stefano: senza revoca a De Vito Roma privata di strumento fondamentale

Roma – “Qualora si dovesse proseguire con la mancata revoca della presidenza a Marcello De Vito la citta’ di Roma continuera’ ad essere privata di un organo fondamentale per il suo funzionamento. Il prossimo presidente d’Aula, infatti, svolgera’ le sue funzioni senza le necessarie tutele giuridiche, senza un ufficio di presidenza e senza gli strumenti necessari indispensabili per un ruolo cosi’ delicato. Senza contare che – con tutto il bene per Marcello, che considero un amico e spero che esca indenne da tutto questo – se non viene votata questa revoca non ci facciamo una bella figura come amministrazione”. Lo ha dichiarato, all’agenzia Dire, il vicepresidente dell’Assemblea capitolina dimissionario, Enrico Stefano (M5S).