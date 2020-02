Sterpaglie e rifiuti vicino ferrovia, Ama interviene a via Cilicia

Roma – Intervento a contrasto del degrado urbano in via Cilicia, dove gli agenti del PICS (Pronto Intervento Centro Storico) della Polizia Locale di Roma Capitale, unitamente a personale e mezzi del Servizio Giardini, hanno svolto questa mattina un controllo all’interno di un terreno, all’altezza di via Cristoforo Colombo. La zona e’ stata ripulita con la rimozione di rifiuti e lo sfalcio di alcuni canneti, in maniera da rendere piu’ visibile l’area a ridosso della ferrovia e scongiurare il verificarsi di possibili incendi. Lo scrive in una nota la Polizia locale di Roma Capitale.