Stop auto: scatta divieto di circolazione veicoli più inquinanti

Roma – Stop ai veicoli piu’ inquinanti oggi a Roma. In seguito al superamento dei limiti di legge dei valori di PM10, e’ stata infatti emanata nei giorni scorsi l’ordinanza della sindaca Virginia Raggi che prevede la limitazione alla circolazione per i veicoli piu’ inquinanti anche oggi.

Nello specifico, il provvedimento (oltre ai divieti gia’ previsti dalla Dcs 4/2015) stabilisce il divieto della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli Benzina Euro 2; e dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per autoveicoli Diesel Euro 3. Previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici.