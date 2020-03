Storace: su Forlanini Regione Lazio insulta oltre 100mila persone

Roma – “Leggo una nota di questa Regione Lazio e trasecolo. Anziche’ scusarsi per come rispondono a quasi centomila cittadini che chiedono la riapertura del Forlanini, insultano – dovrebbe essere un’istituzione – e bollano come fake news una domanda popolare. Vergognatevi voi. ‘È una campagna di speculazione sulla pelle delle persone’, osano dire questi gaglioffi su un’iniziativa che parte dalle parole del professor Massimo Martelli. Inchinatevi di fronte a chi la pelle delle persone l’ha salvata in tantissime occasioni. Anche a me dissero che non si poteva aprire il Sant’Andrea. Anche a me dissero che era inutile realizzare l’ospedale a Tor Vergata. Anche a me dissero che non si poteva acquisire al patrimonio pubblico il Regina Elena per dare finalmente a Roma l’istituto tumori. Un giorno si capira’ il perche’ delle vostre scelte contro la sanita’ pubblica». Lo scrive su facebook Francesco Storace, ex presidente della Regione Lazio.