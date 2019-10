Strippoli: no a nuovi impianti in periferia est di Roma

Roma – Presenteremo mozione in aula per far arrivare al Sindaco Raggi e al Presidente Zingaretti, un no forte a nuovi impianti nel territorio. Il M5S e il PD esprimano in aula, insieme a noi, il dissenso.

Al netto dei colori politici dobbiamo dimostrare unità nell’interesse dei cittadini.La periferia est della città, già fortemente martoriata, va tutelata.

Lo dichiara in una nota Pamela Strippoli, capogruppo lega in Municipio 6.