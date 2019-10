Strippoli: Raggi ha scaricato tutti problemi su periferia, si dimetta assieme a Zingaretti

Roma – “Le dimissioni del CDA di AMA sono solo l’ultimo atto di una gestione completamente fallimentare da parte del Sindaco Raggi.

Tutti i problemi sono stato scaricati sulla zona est della città, senza alcuna soluzione per uscire dall’emergenza. Dalle mancate promesse su Rocca Cencia al fallimento del porta a porta, questa amministrazione, insieme a quella del Municipio 6, è arrivata al capolinea.

La Raggi si dimetta insieme a Zingaretti. Lo stato di degrado della città è loro responsabilità”. Lo dichiara in una nota Pamela Strippoli, capogruppo lega in Municipio 6.