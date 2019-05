Striscione sfottò a Firenze diretto a Salvini: ‘portatela lunga la scala’

Firenze – Mentre il ‘caso Brembate’ continua a far discutere, a Firenze e’ comparso un altro striscione, stavolta sfotto’, diretto al ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Portatela lunga la scala. Sono al quinto piano”, si legge in un lenzuolo bianco affisso da Nicola Melloni, che si e’ ‘auto denunciato’ postando la foto dell’opera sul suo profilo Facebook.

Scatto che e’ cominciato a rimbalzare in diverse bacheche, fino a che e’ stato rilanciato anche dal sindaco Dario Nardella che ha scritto: “L’ironia dei fiorentini e’ insuperabile”.