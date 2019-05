Studenti Sapienza contro Forza Nuova: ‘fascisti non metteranno piede nella piazza’

Roma – “Siamo tutti antifascisti”, intonano alcune centinaia di studenti nel cuore della Citta’ universitaria, radunati nel piazzale sotto al rettorato. L’iniziativa e’ nata per contrastare la manifestazione di Forza Nuova inizialmente organizzata contro la presenza dell’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano oggi a Roma alla Sapienza.

La manifestazione degli esponenti di estrema destra non e’ stata poi autorizzata dalla Questura, ma nonostante questo gli studenti hanno deciso comunque di non annullare il presidio antifascista che si muove tra l’interno dell’Universita’ e piazzale Aldo Moro. In questo momento il corteo si sta muovendo verso l’ingresso della citta’ universitaria con una grande striscione che apre il corteo con su scritto: “Il fascismo non e’ un’opinione”. Dal megafono gli studenti urlano: “I fascisti non metteranno piede nella piazza”.