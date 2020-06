Supino, Ciacciarelli: Colasanti lascia Fdi e sceglie il Carroccio

Roma – “Ringrazio la segreteria provinciale di Frosinone, nella persona di Pasquale Ciacciarelli, il quale con il suo impegno alla Regione Lazio mi ha convinto ad intraprendere questa nuova avventura, quella della Lega. Credo nelle battaglie del partito, credo nel suo capo politico Matteo Salvini, che esprimono tutto quello di cui la nazione ha bisogno”. Ha commentato cosi’ il suo passaggio da Fratelli d’Italia al Carroccio Simona Colasanti di Supino, gia’ candidata a Frosinone nelle amministrative 2017 per Ottaviani sindaco.

“Do il benvenuto nella Lega a Simona Colasanti di Supino, persona valida e stimata, gia’ candidata alle amministrative 2017 di Frosinone per Ottaviani sindaco, occasione nella quale ha ottenuto un ottimo consenso. Simona oggi lascia Fratelli d’Italia per aderire al nostro progetto, quello di un grande leader Matteo Salvini. Sara’ una risorsa preziosa per il partito, e dara’ un contributo fondamentale alla strutturazione dello stesso su scala provinciale. A lei i miei migliori auguri di buon lavoro, sicuro che sapra’ impegnarsi con passione ed entusiasmo”. Soddisfatto il commissario provinciale del Carroccio Francesco Zicchieri che ha chiosato cosi’ il nuovo ingresso: “Non si fermano le adesioni al nostro partito, testimonianza di come grazie al lavoro certosino che stiamo svolgendo, insieme al consigliere regionale Ciacciarelli, in provincia di Frosinone, la Lega riscuota sempre piu’ consenso”.