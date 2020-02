Suppletive, Alfonsi: con Gualtieri per Capitale questione nazionale

Roma – “Sicuramente quella di Roberto Gualtieri e’ un’ottima candidatura che e’ riuscita a convogliare su di se’ tutte le anime del centrosinistra. Una candidatura che rafforza il lavoro e il programma del Governo esponendo il suo ministro di punta, che ci auguriamo di vedere eletto deputato, al quale affidiamo il compito di rappresentare Roma in Parlamento e nel Governo perche’ la citta’ ha bisogno di diventare una questione nazionale e soprattutto di ottenere il riconoscimento di Capitale del Paese, perche’ senza lo sviluppo della Capitale difficilmente il Paese potra’ riprendersi”.

Lo ha detto all’agenzia Dire la presidente del I Municipio di Roma, Sabrina Alfonsi, in occasione di una cena elettorale a sostegno della candidatura di Roberto Gualtieri alle elezioni suppletive del prossimo 1 marzo per il collegio Roma Centro della Camera dei deputati. A Roma, ha sottolineato Alfonsi, “serve il sostegno nazionale, e non parlo solo di risorse economiche ma di prendere a cuore la legge sulla nuova governance e sul decentramento, cosi’ come i progetti sulle grandi infrastrutture e il riconoscimento del ruolo di Capitale europea, del Mediterraneo e di incontro”.

Questa, ha spiegato la minisindaca, “e’ per certi versi una campagna facile per l’immediato riscontro sulla figura di Roberto e anche per la vittoria in Emilia Romagna che ha ridato speranza al nostro popolo, ma anche difficile perche’ si tratta di elezioni suppletive e c’e’ poca informazione sul voto: per questo chiediamo a tutti di diffondere informazioni sull’appuntamento del primo marzo, quando si votera’ per il collegio vacante dopo le dimissioni di Paolo Gentiloni, chiamato a ricoprire la carica di segretario europeo”, ha concluso Alfonsi.