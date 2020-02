Suppletive, Alfonsi: va votato Gualtieri, Roma necessita del Parlamento

Roma – “Gualtieri va ringraziato perche’ ha deciso di mettersi a disposizione di Roma. Perche’ Roma ha bisogno del Parlamento, del Governo e di essere considerata davvero come la Capitale d’Italia”. Cosi’ il presidente del I Municipio e del comitato elettorale per Roberto Gualtieri, Sabrina Alfonsi, nel corso di un evento elettorale in vista delle elezioni suppletive per il collegio Roma 1 previste il primo marzo. “Abbiamo bisogno di grandi progetti per Roma- ha aggiunto Alfonsi- abbiamo bisogno, ad esempio, come sta gia’ avvenendo, che il ministro dei Trasporti si occupi delle nostre metropolitane e dei nostri nodi. Senza un forte sostegno nazionale per questa citta’ non riusciremo a reggere il passo”.