Suppletive, Alfonsi: vittoria Gualtieri sia viatico per comunali

Roma – “Il tema vero sara’ quello di portare a votare le persone. Lo sforzo che dobbiamo fare e’ dire a tutti che il primo marzo si vota e che e’ molto importante andare alle urne dopo le vittorie in Emilia e Napoli. Ora serve la vittoria di Gualtieri e di una coalizione democratica schierata contro l’odio: dobbiamo riprenderci questo collegio che e’ sempre stato democratico con una vittoria che diventi un viatico per quello che succedera’ nell’XI Municipio tra qualche mese e poi, tra un anno, per la grande sfida di Roma”. Cosi’ il presidente del I Municipio e del comitato elettorale per Roberto Gualtieri, Sabrina Alfonsi, nel corso di un evento elettorale in vista delle elezioni suppletive per il collegio Roma 1 previste il primo marzo.