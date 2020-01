Suppletive, Azione-Italia Viva-Più Europa: su Federica Angeli Pd deve rispondere

Roma – “Abbiamo insieme (Azione, Italia Viva e +Europa) individuato e proposto al PD la candidatura di Federica Angeli per le elezioni suppletive nel collegio 1 di Roma per la Camera dei Deputati. È la candidatura di una donna progressista, nota e apprezzata per il suo impegno coraggioso nella denuncia delle infiltrazioni criminali nella Capitale.”

“L’obiettivo e’ quello di una candidatura che, nella logica maggioritaria del voto di collegio, possa unire un ampio schieramento di forze anche non di maggioranza, in grado di sconfiggere le candidature del fronte sovranista. Dal momento che mancano ormai pochissimi giorni al deposito delle candidature e che quindi si devono attivare, ove necessarie, le operazioni per la raccolta delle firme degli elettori del collegio, confidiamo che giunga rapidamente una risposta da parte dei vertici del PD, che abbiamo naturalmente informato, alla nostra proposta”. Cosi’ una nota congiunta di Azione, Italia Viva, Piu’ Europa.