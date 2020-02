Suppletive, Catizone: Gualtieri competente e sensibile a temi donne

Roma – “Noi pensiamo che la candidatura di Roberto Gualtieri per Roma sia una grande opportunita’ che la citta’ ha e che speriamo sia recepita in quanto tale. Gualtieri e’ una persona competente e seria, e’ un romano, conosce i problemi della citta’ e soprattutto ha dimostrato una grande sensibilita’ nei confronti delle problematiche e delle tematiche che riguardano le donne, e come sappiamo quando le donne stanno male la qualita’ della vita della societa’ peggiora”. Lo ha detto all’agenzia Dire l’avvocata Andrea Catizone, in occasione di una cena elettorale a sostegno della candidatura di Roberto Gualtieri alle elezioni suppletive del prossimo 1 marzo per il collegio Roma Centro della Camera dei deputati.