Suppletive, Fantini: mi congratulo con Gualtieri

Roma – “Congratulazioni e buon lavoro a Roberto Gualtieri per la vittoria nelle elezioni suppletive nel primo collegio di Roma. Una grande affermazione del Partito democratico e del centrosinistra unito. Una bella notizia per la Capitale e un segnale importante anche per la Provincia di Frosinone che si appresta a rilanciare l’azione del Partito Democratico con il congresso previsto il prossimo 5 aprile”. Lo scrive in una nota il segretario regionale dei Giovani Democratici e candidato alla segreteria provinciale del Pd di Frosinone, Luca Fantini.