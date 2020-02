Suppletive, Gasbarra: Pd offre suo miglior ministro

Roma – “E’ un momento difficile per il nostro paese, la destra propone al paese ricette di violenza e insicurezza sfruttando la paura delle persone. Il governo del Pd con il M5s e’ stata una scelta difficile ma necessaria per il paese. Noi offriamo competenza. È importante che il collegio di Roma 1 abbia il deputato che merita, abbiamo avuto Gentiloni e oggi il Pd offre il suo miglior ministro”. Lo dice Enrico Gasbarra, esponente del Pd, a una iniziativa elettorale per Roberto Gualtieri.