Suppletive, Pd: grande vittoria per Gualtieri

Roma – “E’ un’affermazione importante che segna una vittoria del centrosinistra unito e di una candidatura di grande livello come e’ quella di Roberto Gualtieri”. Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre. “Il rilancio della Capitale d’Italia- aggiunge Astorre- vede il centrosinistra compatto e pronto a costruire con i romani un grande progetto di rinascita. Voglio ringraziare tutti gli iscritti del Pd, i circoli del Collegio 1 che hanno fatto un lavoro fantastico e i tantissimi elettori e i giovani che in condizioni difficili hanno dato una mano a Roberto Gualtieri in una campagna elettorale in ogni senso straordinaria”.