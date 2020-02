Suppletive, Pd Municipio IV: in uffici via Riano va garantita operatività

Roma – “In vista del voto per le elezioni suppletive per la Camera dei Deputati che si svolgeranno nel collegio di Roma Centro il prossimo 1 marzo, siamo a sollecitare il Municipio XV affinche’ garantisca l’operativita’ degli uffici anagrafici di via Riano a Ponte Milvio. Certi di una sensibilita’ condivisa di maggioranza e opposizione, ricordiamo che sono 11 i seggi elettorali del collegio Roma 1 che coinvolgono il nostro Municipio e che in particolare le elezioni coinvolgeranno i cittadini che votano nei plessi scolastici di via Malvano e via della Maratona, bacino di utenza peraltro proprio dell’ufficio anagrafico di Via Riano. Avere garanzia su uffici utili al rinnovo delle tessere elettorali o alla loro nuova emissione e’ il minimo sindacale richiesto alla maggioranza 5 Stelle, del resto coinvolta anch’essa nella competizione elettorale. Va garantita la maggiore partecipazione possibile al voto”. Cosi’ in una nota il gruppo consiliare del Pd del Municipio XV.