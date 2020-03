Roma – Da quanto apprende l’agenzia Dire, e’ il poliziotto residente a Pomezia uno dei due pazienti positivi al test del Coronavirus, attualmente ricoverati allo Spallanzani di Roma, che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e necessitano di supporto respiratorio. Il poliziotto e l’altro paziente non si trovano comunque in terapia intensiva.