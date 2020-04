Tagliavanti: accordo Regione Lazio-Ferrovie Stato bene per sistema produttivo locale

Roma – “L’accordo siglato questa mattina tra Regione Lazio e Gruppo Fs Italiane sul fronte dell’alta velocita’ e’ sicuramente un’ottima notizia non solo per il Lazio del sud, ma per tutto il sistema delle imprese territoriali. Avere a disposizione, gia’ dalla prossima estate, l’alta velocita’ del Frecciarossa a Cassino e Frosinone oltre a impattare sulla qualita’ della vita dei residenti, avra’ ricadute benefiche sull’intero sistema produttivo locale che potra’ contare su infrastrutture e collegamenti all’avanguardia. Si tratta di un piano complessivo di investimenti da 18 miliardi di euro, un progetto ingente e particolarmente importante visto il delicato momento socio-economico che stiamo vivendo. La firma di questo protocollo d’intesa mi sembra dunque di ottimo auspicio in vista della ripartenza, speriamo in tempi brevi, di tutto il nostro tessuto imprenditoriale regionale che, ricordo, e’ fatto di oltre 660mila imprese registrate, l’11% del totale nazionale”. Cosi’ in un comunicato Lorenzo Tagliavanti, presidente di Unioncamere Lazio.