Tagliavanti: piena solidarietà a Raggi

Roma – “Vorrei esprimere la mia totale solidarieta’ e il massimo sostegno alla sindaca Virginia Raggi che ha subito, questa mattina al mercato di Ostia, minacce e intimidazioni. La situazione che ci troviamo a vivere non e’ affatto semplice, sia da un punto di vista sociale che economico e tutti siamo chiamati a fronteggiare una realta’ complessa, mai vista prima. E’ quindi comprensibile qualche tensione e dei momenti di sconforto, purche’ si resti sempre dentro i confini della dialettica civile. Non ci deve essere nessuno spazio per cio’ che e’ fuori dal confronto democratico e per le inutili strumentalizzazioni”. Cosi’ in una nota il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.