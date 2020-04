Tamponi e test rapidi a crocieristi in isolamento

Roma – “Andiamo a fare tamponi e test virale rapido”. Cosi’ Pier Luigi Bartoletti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e segretario romano della Federazione italiana Medici di Medicina Generale, che questa mattina si e’ recato con il suo staff in un hotel di via Perlasca nel quartiere Collatino, alla periferia est della Capitale, dove si trovano in isolamento diverse decine di crocieristi della Costa Luminosa sbarcati il 25 marzo nel porto di Savona e assegnati alla quarantena in strutture alberghiere di Roma. D’accordo con la sanita’ regionale e l’ospedale Spallanzani “effettuiamo il test rapido e il tampone perche’ questo ha la possibilita’ di determinare se c’e’ Rna virale nell’atto respiratorio, mentre invece il test rapido ‘vede’ la sierologia nel sangue. I due metodi accoppiati sono la metodologia migliore rispetto a uno solo. Per fare il test sul sangue serve qualche giorno piu’, mentre il tampone, se una persona ha avuto un contatto con il virus ieri, gia’ possiamo trovare la carica virale. Fare soltanto il test rapido- ha spiegato Bartoletti all’agenzia Dire- al momento non permette di coprire i primi giorni. Se una persona e’ stata contagiata ieri, il tampone trova la carica virale e potrebbe risultare positivo, mentre la sierologia potrebbe essere negativa perche’ al corpo servono dei giorni per produrre anticorpi”.