Tar sospende autorizzazione Regione: stop a lavori discarica

Roma – Si bloccano i lavori della discarica a Monte Carnevale. Il presidente della sezione 1 quater del Tar Lazio, con un provvedimento monocratico ha accolto il ricorso dei cittadini della Valle Galeria e sospeso la determina della Regione Lazio dello scorso 27 dicembre con la quale la societa’ Ngr veniva autorizzata alla realizzazione della discarica di inerti e fanghi in una ex cava a Monte Carnevale. Lo stop del Tribunale amministrativo porta con se’ il blocco dei lavori, iniziati poche settimane fa, legati proprio a quella autorizzazione, anche se in quel sito, dopo la delibera di Giunta Capitolina dello scorso 31 dicembre, dovrebbe essere realizzata una discarica per lo scarto del trattamento dei rifiuti urbani di Roma. Il condizionale e’ d’obbligo vista questa prima pronuncia della sezione 1 quater Tar, che il 3 aprile si riunira’ in Camera di Consiglio per discutere se confermare questa misura cautelare oppure no.