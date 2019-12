Tar sospende bando Comune per mense: fino a sentenza no cambio appalto

Roma – Il Tar del Lazio ha disposto la sospensiva fino al 18 dicembre per il bando mense del Campidoglio, intimando contestualmente a Roma Capitale di non procedere ad alcun cambio di appalto fino alla sentenza del Tribunale. È quanto si apprende dai sindacati in protesta in piazza del Campidoglio insieme ai lavoratori delle mense delle scuole capitoline che temono di perdere il lavoro in caso di cambio di appalto. Per Natale Di Cola, della Cgil di Roma e del Lazio, “diventa quindi improponibile che al primo gennaio ci possa essere il cambio di appalto previsto dal Campidoglio. Chiediamo quindi che il Comune accolga la nostra richiesta di procedere alla nuova gara e prorogare l’appalto in essere fino alla fine dell’anno scolastico in corso”.